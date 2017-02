Bénin : Le Pcb critique le « pouvoir autocratique et d’impunité » de Talon

Par Eric Amou 21 Fév 2017 à 01:31 43

Analysant la situation politique actuelle, le Parti communiste du Bénin (Pcb) est sorti de son silence pour appeler le peuple béninois à la veille citoyenne, afin de s’opposer à toute tentative de confiscation des libertés chèrement acquises. C’était hier, lundi 20 février 2017 à travers une déclaration.

«Lorsque les désirs, les besoins d’un Chef d’Etat font loi, l’autocratie est installée ». C’est ce que l’on peut retenir comme message poignant de la déclaration du Parti communiste du Bénin (Pcb). C’est hier 20 février 2017 que ce parti l’a fait savoir. Le droit à l’information est attaqué, des chaînes de radio et de télé sont fermées de façon arbitraire, des sanctions sont prises contre des directeurs d’école.

Tels sont entre autres les éléments que le Pcb met en avant pour qualifier la gouvernance du président de la république, Patrice Talon « d’autocratique ». Selon ce parti, « l’autocrate » et ses courtisans ont tous les droits et sont obsédés dans le pillage des ressources et biens publics. De plus, l’impunité leur est garantie en contrepartie de leur servilisme.

Les auteurs du pillage des réserves administratives, du scandale des machines agricoles, de celui de Maria-gléta, du Ppea2, d’Icc service et autres, sont libres et tranquilles parce qu’ils sont au service du nouvel « autocrate ». Les membres de ce parti estiment que s’agissant de ces auteurs, le gouvernement a décidé de ne pas regarder dans le rétroviseur. Pourtant, ce sont des dizaines de milliards qu’ils ont volés au peuple selon eux. Ils souhaitent que la fermeté se fasse contre les mafieux prédateurs et pilleurs des biens publics, plutôt que sur les gens des bords de rue qui travaillent à survivre.

Ce parti que l’on qualifie parfois d'« extrémiste » dans ses revendications, soutient que les économies doivent se faire au profit du peuple et non au détriment des pauvres qu’on accable de nouveaux impôts. Les communistes estiment que la rigueur doit s’exercer non pas pour se servir soi-même, mais dans l’appui aux travailleurs.

« Le peuple a cru à l’oiseau rare avec l’actuel président » ont-ils témoigné. Mais force est de constater que sa gouvernance est loin de satisfaire le peuple béninois. Face un déploiement brutal de « l’autocratie », les communistes invitent alors le peuple béninois à se lever contre le pouvoir « autocratique et d’impunité » du président Talon