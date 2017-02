Le gouvernement prend le contrôle de Bénin Marina hôtel par exploit d’huissier

Par Eric Amou 21 Fév 2017 à 01:17 134

Changement de direction à la tête du Bénin Marina hôtel. C’est dans un climat d’hostilité que l’Etat béninois a officiellement pris le contrôle de la direction de ce complexe hôtelier, ce lundi 20 février après la décision de résolution du contrat de cession au groupe BMD investment & Finance Sa, prise en Conseil des ministres mercredi dernier.

Macaire Agbantè, l’administrateur provisoire désigné par le gouvernement, a été installé dans ses nouvelles fonctions par exploit d’huissier, a-t-on appris d’une source témoin. Comme on pouvait s’y attendre dans ce dossier litigieux, son installation a été entachée d’anicroches. Après une première tentative vendredi où les employés lui ont opposé une fin de non-recevoir, c’est en compagnie du Secrétaire général du Ministère de l’économie et des finances, et d’un représentant de l’Agence judiciaire du trésor (Ajt), que le nouvel administrateur provisoire nommé par arrêté ministériel en date du mercredi 15 février, jour du Conseil des ministres annonçant la résolution des contrats de cession, est revenu au Bénin Marina hôtel, hier aux environs de 12h20 min pour sa prise de service.

Sur les lieux, La direction du groupe BMD investment & Finance Sa lui a, à nouveau, opposé une fin de non-recevoir expliquant qu’elle n’a reçu aucun ordre de son employeur pour une quelconque passation de charge à la direction de l’hôtel. Pour eux, le gouvernement devrait attendre une réponse du groupe BMD investment & Finance Sa, basé en Suisse à qui une notification à parquet a été faite il y a seulement quelques jours.

Des explications qui n’ont point émoussé l’ardeur des visiteurs. Ceux-ci, selon notre source, ont indiqué qu’ils sont venus pour accomplir une mission. Obligés de vider les lieux sans passation de charge, les employés du groupe BMD investment & Finance Sa ont aussi fait appel à leur propre huissier Me Maxime Bankolé avant de quitter leurs postes dans un climat d’hostilité