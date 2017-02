Bénin : Christelle Houndonougbo prend le bâton de commandement du Cpp

Par Pascal Mensah 20 Fév 2017 à 18:04 121

Rechercher OK

A la faveur de son 4ème congrès ordinaire tenu à Cotonou, les instances du parti Congrès du peuple pour le progrès (Cpp) ont porté Christelle Houndonougbo à la tête du parti.

« Le Cpp : de la création à nos jours, quels bilans ? », c'est le thème du congrès, le quatrième depuis la création du parti, qui a connu l'élection de Christelle Houndonougbo comme tête de pont du parti. A travers cette rencontre solennelle, les cadres et sympathisants et adhérents du parti, ont voulu mettre en place des stratégies capables de les aider à conquérir le pouvoir d’État et à l’exercicer.

Etaient présents à cette cérémonie des personnalités comme Evariste Adda, Jean Gounongbé, Mathias Bocodé, Valère Tchobo et Christelle Houndonougbo. Tous ont opté pour inscrire le parti dans l'air du temps, prendre un nouveau départ. Des réformes sont donc annoncées pour mettre la troupe en ordre de bataille pour les prochaines joutes électorales.

Des engagements ont été pris de part et d'autre, pour participer véritablement à l'animation de la vie politique du pays. Le Cpp veut toujours rester aux côtés des dirigeants pour la marche du pays vers le développement. Les dirigeants d'autres partis politiques ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Les defis du Cpp sont énormes, Christelle Houndonougbo, comblera t-il les attentes au soir de son bilan? Le prochain congrès électif sera porteur de cette réponse.