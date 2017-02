ONU : Chaque Parlement invité à agir pour la mise en place de cadres législatifs et réglementaires

Par Ismail Keko 20 Fév 2017 à 10:33 268

L’Audition parlementaire édition 2017, dont le thème principal est « Plaidoyer pour l'assainissement et la préservation des océans et les eaux », est à son terme depuis quelques jours.

La délégation du Bénin est revenue au bercail, après de nombreuses résolutions prises au cours de la plus grande rencontre des parlementaires du monde au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à New-York. Le député André Okounlola conduisant cette délégation des parlementaires béninois, et ses deux autres collègues Jérémie Adomahou et Adam Bagoudou, ont partagé les expériences du Benin avec leurs homologues sur les avancées en matière d'assainissement et de préservation des océans et des eaux.

Les acquis enregistrés à New-York amènent à conclure que les membres de la délégation parlementaire du Bénin n’ont pas démérité. Au delà du plaidoyer en faveur des initiatives législatives, ces assises internationales des parlementaires ont également été une tribune d'échanges d'expériences sur les avancées de certains pays, le niveau de conscience nationale et l'engagement des pouvoirs publics en la matière. Au terme de cette rencontre, d’importantes résolutions ont été prises invitant chaque Parlement à agir avec le gouvernement de son pays, pour la mise en place de cadres législatifs et réglementaires, et autres actions fortes visant l'assainissement et la préservation des océans