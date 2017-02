Bénin : L’équipe de combat mise en place à la direction générale des douanes

Par Georges Akpo 20 Fév 2017 à 02:43 351

Le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni vient de prendre deux arrêtés qui sonnent un peu comme la remobilisation des troupes à la tête des douanes béninoises.

Les deux arrêtés portent « affectation du personnel à la direction générale des douanes et droits indirects » et « affectation de certains agents des douanes au cabinet du ministre de l’économie et des finances ».

Pris le 15 février dernier, les deux actes d’affectation permettent au ministre et au Dg Douanes de s’entourer des compétences nécessaires pour relever les grands et nombreux défis du secteur.

Le premier arrêté consacre des affectations à la tête de certaines directions départementales de la douane ainsi qu’à des postes stratégiques comme le port, l’aéroport etc. le deuxième affecte des fonctionnaires dont certains anciens Dg, au cabinet du ministre Wadagni. Ensemble, ils doivent œuvrer à concrétiser les ambitions du gouvernement de la rupture en matière douanière.