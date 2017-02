Bénin: Il y a 27 ans la conférence des forces vives de la nation

Par Pascal Mensah 19 Fév 2017 à 22:01 140

Du 19 au 28 février 1990 le peuple béninois a vécu un événement historique qui continue de faire école dans la sous région, et sur tout le continent africain.

Cet événement qui a opéré un changement notable dans la vie politique du Bénin s'appelle la Conférence nationale. Son objectif était de rassembler les Forces vives de la nation pour discuter de la situation sociopolitique du pays et lui tracer une ligne directrice pour l’avenir.

A l'occasion, du 27ème anniversaire de cet événement, le chef de l’État Patrice Talon a adressé un petit message au peuple béninois. Dans son adresse, le président de la République soutient que la conférence des forces vives de la nation a définitivement marqué l'histoire sociopolitique du pays, il estime que grâce à ces assises, nous continuons d'héritier, d'un pays paisible où la priorité a toujours été donnée au dialogue et à l'unité nationale et ceci dans l'intérêt de la nation.

Par ailleurs, s’il est vrai que chacun des 493 délégués avaient contribué à la réussite de l’événement, il y a ceux qui étaient plus en vue, ceux-là qu’on peut qualifier d’acteurs-clés de ces assises dont on fête, aujourd’hui, les 27 ans d’anniversaire. Alors qu’on a plus que jamais besoin de leurs précieux témoignages, Certains ne sont plus malheureusement parmi nous.