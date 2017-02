Romuald Avougnansou à propos du Pag: « Nous rêvons au delà de nos capacités »

Par Pascal Mensah 19 Fév 2017 à 13:15 330

«45 projets phares, 95 projets sectoriels et 19 réformes institutionnelles, 500 000 emplois en vue, un coût global de 9039 milliards fcfa». Ainsi se résume le Programme d’action du gouvernement Talon au titre de son quinquennat unique 2016-2021 à la tête du Bénin.

Ce programme a été passé au peigne fin ce dimanche par Romuald Avougnansou, président de l'Association professionnelle des experts fiscaux du Bénin,sur Soleil fm.

« Ce programme est très ambitieux » estime l'invité, qui craint pour la mobilisation des près de 10 milles milliards qu'il faudra pour sa réalisation.

Le gouvernement mise sur les possibilités qui s'offrent à lui : le partenariat public privé, les levées de fond, les emprunts obligataires et les ressources intérieures...etc. Ces possibilités à l'en croire ne rassurent pas vraiment, car elles souffrent de quelques insuffisances et l'invité du ''grand rendez-vous, à titre illustratif pointe du doigt les levées de fonds, qui ne sont pas extensibles. Toute chose qui l'amène à dire que « nous rêvons au delà de nos capacités ».

Se voulant un peu plus réaliste, il propose que les gouvernants travaillent à améliorer les performances de l'administration en général et en particulier celle fiscale et douanière. La crédibilité de l’État et la garantie politique sont nécessaires pour rassurer les investisseurs.