Adjarra : Le Plan annuel d’investissement au cœur des échanges

Par Ismail Keko 19 Fév 2017 à 10:34

Les conseillers communaux d’Adjarra se sont retrouvés, à la salle de réunion de la mairie de la ville, dans le cadre du démarrage de la deuxième session extraordinaire de l’année 2017.

Au total, six points sont inscrits à l’ordre du jour de cette session extraordinaire, qui va durer deux jours. Il s’agit de la lecture, l’amendement et l’adoption du compte rendu de la première session extraordinaire du conseil communal de l’année 2017 ; de l’étude, l’amendement et l’adoption du Plan annuel d’investissement (Pai) et du Plan de travail annuel (Pta) 2017 de la commune d’Adjarra ; de l’étude, de l’amendement et de l’adoption du mécanisme d’alerte et de renforcement de la commune d’Adjarra, dans le cadre de la prévention des maladies à virus Ebola/Lassa, financé par Oxfam ; de l’autorisation de la création de l’Office de promotion de l’écotourisme de la commune d’Adjarra, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de l’écotourisme de création d’emplois verts, de l’autorisation de la participation de la commune d’Adjarra à la troisième phase de signature de l’accord-cadre de partenariat intercommunal à Kara au Togo, dans le cadre du projet « écotourisme et emplois verts », de l’autorisation du lancement du processus d’élaboration du schéma directeur d’aménagement communal d’Adjarra et des points en divers.

Dans son message à l’ouverture de la session extraordinaire, le maire de la commune d’Adjarra, Michel Honga estime que le temps passe déjà pour les nombreux projets prioritaires de la commune, surtout qu’elle a déjà reçu l’approbation de l’autorité de tutelle pour l’exécution de son budget. Pour ce faire, le maire a souhaité que les travaux avec ses collègues conseillers, se déroulent dans le respect de la diversité d’opinion et que les échanges soient fructueux, enrichissants et assortis de résolutions pertinentes, pour le développement de la commune