Journée de réflexion de l'UN: le système partisan et le code électoral au cœur des échanges

Une journée de réflexion qui a duré quatre heures d'horloge, a été organisée ce samedi par les membres de l'Union fait la nation pour échanger sur le système partisan au Bénin.

« Il est très important pour notre pays que des groupes politiques se constituent et soient capables de prendre et d'exercer le pouvoir » a laissé entendre Amoussou Bruno à l'ouverture de ladite journée dont les échanges ont porté essentiellement sur le système partisan et le code électoral.

Une façon pour l'Union fait la nation d'approuver cette réforme politique. En effet, le président de l'Un, a fait savoir qu'il importe que les regroupements reposent sur des communautés de vues. C'est dire donc que la réforme du système partisan est une urgence pour l'Union fait la nation, et la présence remarquable des membres fondateurs, adhérents directs et sympathisants de cette alliance de partis politiques en est une belle illustration.

« Il nous a paru utile que les acteurs politiques confirmés que vous êtes, les acteurs politiques de demain que sont nos jeunes frères viennent réfléchir avec nous sur les réformes proposées à notre pays en ce moment » soutient Achille Massougbodji, président du comité d'organisation.

Les membres de l'Union fait la nation veulent toujours avoir leur mot à dire, raison pour laquelle ils ont essayé d'asseoir les bases de cette réforme du système partisan.