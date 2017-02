Mairie de Cotonou : Composition de l'équipe de combat de Léhady Soglo

Par Georges Akpo 17 Fév 2017 à 04:10 372

Bénin - Hier nous vous annoncions que le Maire de Cotonou venait de frapper un grand coup à travers des nominations dans son cabinet et dans l’administration municipale (lire ici). Retrouvez dans cet article la liste complète des membres de l'équipe du maire de Cotonou.

Des personnalités au profil et au parcours élogieux ont rejoint l’équipe municipale pour mener avec le maire Léhady SOGLO le combat du développement de Cotonou.

Au regard de la qualité des hommes qui forment la nouvelle équipe, on se rend compte que le maire a misé sur la compétence, l’expérience et la confiance. Les critères d’appartenance politique, régionale et autres n’ont pas été pas été pris en compte. Le maire vient de mettre en application le principe de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

L’objectif étant les résultats a tout prix. Deux magistrats de haut rang ont fait leur entrée dans l’équipe municipale. L’une de ces grosses prises c’est Gilles SODONON. Ancien procureur général près la cour d’appel de Cotonou Gilles SODONON est un homme aux qualités exceptionnelles. En sa qualité de conseiller technique aux affaires juridiques du Maire de Cotonou, c’est lui qui est désormais chargé de vérifier la conformité des décisions à caractère juridique prise par l’autorité municipale.

Quant au magistrat HODE, il est appelé à conduire la direction des affaires juridiques et du foncier. C’est une direction ultra-sensible quand on connait les énormes défis fonciers à relever à Cotonou.

L’autre entrée triomphale au sein de la nouvelle équipe c’est celle du jeune talentueux Nourou-Dine Saka Saley, ancien conseiller aux affaires juridiques du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané est désormais le Chargé de missions au développement institutionnel et économique du maire de Cotonou.

En dehors de ces entrées d’autres personnalités ont été confirmé à leurs postes de responsabilité. Au nombre de celle-ci le jeune dynamique et compétent Brice HONDI est confirmé à son poste de patron de la communication du Maire de Cotonou. C’est à lui que reviens la lourde et palpitante mission d’assurer la visibilité du Maire de Cotonou en termes d’image, de performance, de crédibilité et de résultats.

D’autres hommes de confiance telque l’ancien deputé Francis LOKO maintenu à son poste de Directeur de Cabinet avec Joël GODONOU son Adjoint, l’administrateur des services publiques Raoul Silvérius FALADE confirmé au poste de Secrétaire Général, l’ingénieur des travaux publics Marc Didier DUBOGAN ancien Directeur des Services Techniques est désormais appelé à conduire la Direction des Etudes, de la Prospective et de la Programmation, L’Ancien Directeur Général des Impôts et du Domaine l’administrateur Mouftaou Alidou est maintenu à son poste de Directeur des services économiques et financiers tout comme l’administrateur Jules Christian Azankpo qui lui aussi est confirmé a son poste de directeur des ressources Humaines