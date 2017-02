Parc automobile de l’Etat : Le leasing, l’option économique du gouvernement

Par Georges Akpo 16 Fév 2017 à 03:07 304

Le conseil des ministres, réuni en session ordinaire hier, mercredi 15 février 2017, a décidé du leasing comme mode de gestion du parc automobile de l’Etat. Cette décision, selon les explications du ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, devrait permettre de réduire les charges de l’Etat et soulager les caisses du trésor.

Le gouvernement du Président Talon, a promis de réduire le train de vie l’Etat et il s’y attèle chaque jour. Après avoir réduit le nombre de ministères et supprimé plusieurs institutions budgétivores au lendemain de son installation, le régime de la Rupture et du Nouveau départ a pris hier, mercredi 15 février 2017, lors de sa réunion hebdomadaire du gouvernement, une nouvelle décision dans le même sens.

Il s’agit de l’option du « leasing » comme mode de gestion du parc automobile de l’Etat. Ce mode de gestion consiste en la location de véhicules à longue durée, sur une période de 5 ans par exemple. Le gouvernement du « Bénin révélé », à en croire le ministre d’Etat, Secrétaire général à la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, a fait cette option en raison du poids considérablement lourd des charges d’achat, d’entretien des véhicules administratifs, et de consommation de carburant sur le budget national. Selon les statistiques officielles, ces charges s’élevaient en 2014 à en environ 50 milliards FCFA. Elles étaient de 41 milliards FCFA en 2015 et 23 milliards FCFA pour l’année 2016.

Un choix économique

Le choix du leasing comme mode de gestion, selon les explications du ministre d’Etat, est donc mû par la volonté de réduction des charges liées aux moyens de déplacement. Cette option de leasing devrait permettre à l’Etat de faire des économies substantielles sur ses charges de fonctionnement. L’Etat sera par exemple dispensé des charges liées à l’entretien des véhicules. Car, a expliqué le ministre d’Etat Koupaki, « le locataire qu’est l’administration, disposera de voitures neuves et entretenues aux frais du fournisseur ; tout en bénéficiant de la garantie constructeur pendant tout ou partie du contrat de location »