Déguerpissement : Léhady Soglo redonne le sourire à de nombreux sinistrés

Un exploit pour la Mairie de Cotonou. Après le relogement des sinistrés de l’opération de libération des espaces publics dans le marché de Houénoussou et dans d’autres marchés secondaires de la ville, c’est au tour des femmes déplacées du marché Dantokpa Caniveau de bénéficier de cette mesure initiée par le Maire Léhady Vinagnon SOGLO.

Les sinistrés enregistrés par les bureaux d’écoute pour le compte du marché Dantokpa Caniveau, ont tous pris possession de leur emplacement respectif sur le nouveau site spécialement aménagé pour eux, à Gbèdjromèdé Sud dans le 6ème arrondissement de Cotonou. C’est dans une liesse populaire que ces femmes ont été installées dans ce nouveau marché spécialisé de fruits et légumes.

La joie, l’allégresse le sourire et surtout le soulagement se lisaient sur tous les visages de ces femmes qui se réjouissent de trouver un emplacement pour la poursuite de leurs activités marchandes. La cérémonie officielle s’est déroulée en présence des conseillers municipaux, locaux, chefs d’arrondissement et chefs de quartiers de la ville de Cotonou, sans oublier les sages, notables et têtes couronnées. A travers chants, danses et slogans, les femmes du site de Gbédjromèdé baptisé « marché Doudédji », n’ont pas tari de mots pour apprécier le geste du Maire Léhady SOGLO. Ce grand jour marque désormais la fin du calvaire de ces femmes, victimes des opérations de libération des domaines publics, menées par le gouvernement. Par la voix de leur présidente Mme Victorine AZIAKA, ces sinistrés se réjouissent de trouver du soulagement, grâce au sens d’humanisme, de solidarité et de pragmatisme du premier responsable de la capitale économique du Bénin.

Dans son message d’ouverture officielle du marché des fruits et légumes de Gbèdjromèdé Sud, le Maire Léhady SOGLO a d’abord tenu à rappeler l’objectif des mesures sociales initiées par son administration, afin de soulager les peines des sinistrés surtout par ces temps d’épreuves. L’autorité municipale n’a pas manqué de saluer tous les partenaires qui ont contribué à l’aménagement de ce site dont les travaux donneront lieu, dans un avenir proche, à une grande infrastructure marchande spécialisée dans la vente des fruits et légumes.

Ce geste concret posé par le Maire de Cotonou n’a pas manqué de susciter des tonnerres d’applaudissements de la part des sinistrés, signe de leur adhésion à la vision et aux actions de l’autorité municipale de Cotonou. Pour finir, l’édile de Cotonou a exhorté les sinistrés à maintenir ces lieux dans un état de propreté sans faille, à travers l’abonnement aux entreprises de pré-collecte des ordures.

En initiant cette mesure de relogement, le Maire de Cotonou entend alléger la souffrance des sinistrés, principalement les femmes qui, à travers leurs activités génératrices de revenus, constituent les piliers économiques de leurs familles respectives