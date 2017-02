Mairie de Cotonou : Lehady Soglo recrute Nourou-Dine Saka Salé et Gilles Sodonon

Par Marcel Zoumènou 16 Fév 2017 à 02:46 648

Acculé et accusé par le gouvernement de gestion peu orthodoxe de la ville de Cotonou, le maire Lehady Soglo fait appel à de bonnes têtes de l’intelligentsia béninoise. Il s’agit de Gilles Sodonon, magistrat à la retraite, ancien procureur de la république près la Cour d’appel de Cotonou, nommé conseiller technique aux affaires juridiques.

Mais c’est surtout la nomination de Nourou-Dine Saka Salé qui fait jaser. L’ancien conseiller aux affaires juridiques du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, est désormais chargé de mission au développement institutionnel et économique. A ce titre, il aura pour tâches, entre autres, la prospection, la conception, la modélisation, l’analyse et le suivi de l’exécution des dossiers relatifs aux partenariats et investissements.

Il est en d’autres termes, la personne chargée des partenariats publics et privés à la mairie de Cotonou. Reconnu pour la pertinence de ses analyses et l’impartialité de son raisonnement, Nourou-Dine Saka Salé a été un éphémère conseiller technique du ministre d’Etat Bio Tchané, avant d’être remercié pour avoir donné, dans une de ses publication, une opinion contraire à celle du gouvernement.

Avec ces deux cadres émérites et bien d’autres comme Perel Carthes Kounou, Lehady Soglo constitue un cabinet de technocrates chevronnés pour réfléchir, anticiper et solutionner les problèmes auxquels la ville de Cotonou est confrontée.