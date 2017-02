Bénin : Le gouvernement opte pour la reprise du patrimoine hôtelier de l’État

Par Pascal Mensah 15 Fév 2017 à 22:49 452

Bénin Marina hôtel, l'hôtel Croix du Sud, l'hôtel Plm Alédjo et le Motel d'Abomey vont retourner dans le giron de l’État. Ainsi en a décidé le conseil des ministres du mercredi 15 février 2017.

Cette décision est intervenue à cause du non respect des obligations contractuelles par les partenaires privés à qui l’État a confié la gestion de ces hôtels, ce qui, à en croire le relevé du conseil des ministres ruine l'économie du contrat et induit la mauvaise gestion des salariés. Pour corriger les irrégularités constatées, le conseil des ministres a instruit le ministre de l'économie et des finances à l'effet de nommer un administrateur provisoire ayant à charge la gestion des quatre réceptifs hôteliers concernés.

Le ministre a été instruit à l'effet de faire procéder à la réintégration de tout le patrimoine foncier objet de convention résolue par voie de mutation au profit de l’État. Le conseil a instruit le ministre de la justice à l'effet d'engager les procédures appropriées en vue de la réparation des préjudices et dommages subis par l’État.

D'autres décisions ont été également prises lors de ce conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de rompre avec le laxisme qui règne en maître dans l'administration publique.