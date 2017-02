Conditions de vie des handicapés : Rifonga-Bénin plaide pour des réformes légales

Par Léontine KONOU IDOHOU 15 Fév 2017 à 01:26 40

LETTRE OUVERTE A Son Excellence MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DU BENIN. Objet : Plaidoyer pour l’obtention de reformes légales en faveur des personnes handicapées du Bénin

Excellence Monsieur le Président,

Il nous échoit, nous le Réseau pour l'Intégration des Femmes, des Organisations non Gouvernementales et Associations africaines du Bénin (RIFONGA-Bénin), en partenariat avec les Organisations de Personnes Handicapées intervenant sur le programme « Accès des Personnes Handicapées aux Élections à travers un changement de comportement des populations » (ADEPT), l’insigne honneur de solliciter à nouveau la précieuse contribution de votre Institution, pour la consécration législative en vue de la jouissance effective des droits des personnes handicapées du Bénin.

En effet, le projet ADEPT est un projet de l’USAID, entièrement financé par le Peuple Américain et mis en œuvre au Bénin dans les départements du Zou, des Collines, de l’Atlantique et du Littoral, par le RIFONGA-Bénin, en partenariat avec les Organisations des Personnes Handicapées (OPH) du Bénin.

Dans le cadre de ce projet et des campagnes de plaidoyers ouvertes pour aboutir à certaines réformes légales en faveur des personnes handicapées du Bénin, nous avons eu le privilège d’être reçus, le mercredi 18 janvier 2017, à votre Cabinet, par votre auguste autorité. Nous vous savons gré de cette disponibilité constante ou de cette prompte sollicitude que nous apprécions à sa juste valeur, notamment sous l’angle de l’équité et de la justice sociale dont vous n’avez jamais cessé de faire montre.

Tout en vous remerciant pour ces échanges fructueux qui ont porté sur nos préoccupations majeures, ayant principalement trait au vote de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, et sur les démarches nécessaires pour l’harmonisation de l’article 44 de la Constitution du 11 décembre 1990, et des articles 9, 42 et 43 du Code électoral béninois, avec les dispositions de la Convention relative aux droits des Personnes Handicapées (CDPH).

Le RIFONGA-Bénin et ses partenaires ne sauraient passer sous silence votre ferme engagement et votre adhésion marquée aux plaidoyers en cours pour l’obtention des réformes légales visant à réduire les inégalités subies par les personnes handicapées dans leur vie politique et publique.

Dans cette logique d’édification de la démocratie, nous réitérons notre appel pour l’accompagnement de votre autorité en vue de revisiter les dispositions légales qui violent l’esprit et les lettres de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif.

A cet effet, le RIFONGA-Bénin et ses partenaires sollicitent votre appui et celui de l’Institution parlementaire, afin que le projet de loi soit préalablement débarrassé de toutes ses insuffisances avant son vote vivement attendu par les personnes handicapées du Bénin.

Restant attentifs à vos recommandations, orientations et conseils qui nous obligeraient la progressivité, l’élaboration d’un mémorandum contenant toutes les préoccupations en matière législative, nous vous saurons davantage gré, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, de la prise en compte effective de nos observations que nous soumettrons sous peu à la Commission des lois de l’Assemblée Nationale.

Eu égard à votre écoute et votre adhésion, nous plaidons pour une harmonisation des articles 44 de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 9, 42 et 43 du Code électoral béninois avec l’esprit et les termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Par ailleurs, la question de l’accessibilité des personnes handicapées aux concours organisés par l’Etat, demeure une préoccupation majeure pour laquelle la recherche d’une solution durable constitue un défi pour les institutions de notre pays.

Dans l’espoir que nos différentes préoccupations seront traitées favorablement, et selon la démarche préconisée par vous, veuillez recevoir, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, l’expression de notre gratitude renouvelée.

Pour le RIFONGA-Bénin

Léontine KONOU IDOHOU