Ultimatum aux réseaux Gsm :Rafiatou Monrou durcit le ton

Par Pascal Mensah 14 Fév 2017 à 16:42 373

Rechercher OK

La bonne qualité des services Gsm est non négociable en République du Bénin. Le ministre de l'économie numérique Rafiatou Monrou voudrait que cela soit clair pour les différents opérateurs Gsm exerçant sur le territoire national.

C’est avec un ton martial que le ministre de l’économie numérique a rappelé que l’ultimatum du gouvernement aux opérateurs Gsm relatif l’amélioration des qualités des services et de couverture tient lieu d'une exigence non négociable. A la faveur d’une rencontre avec la presse locale ce mardi 14 février, Rafiatou Monrou a indiqué que le délai d’une semaine, est applicable à toutes les qualités : offres illimités ; voix classique (progressif et continue).

« La fourniture d’une meilleure la qualité de services Gsm est un accord entre le gouvernement et les promoteurs de réseaux télécom » a-t-elle insisté, avant de préciser que le gouvernement a fait preuve de bonne foi, ce qui explique la baisse de la taxation des services qui est passée de 23% à 10% depuis le 1er janvier 2017. Rafiatou Monrou a invité les promoteurs de réseaux Gsm à respecter leurs engagements sous peine de sanctions.