Transit des produits dangereux par le Bénin : Clément Kotan lance le débat

A propos du camion transportant de l'uranate et renversé ce week-end dans la commune de Dassa-Zoumè, le directeur de l'unité de protection de l'environnement Clément Kotan s'est montré très rassurant avant de souligner qu'il y a eu la violation de l'article 84 de la loi cadre sur l'environnement.

« Le conteneur d'uranate doit être entrain d'être soulevé. Pour l'instant, il n'y a pas de risques puisque les populations ont été isolé, et le peu de risque de radioactivité n'est pas trop dangereux pour pouvoir contaminer les populations. A ce niveau, nous sommes rassurés. L'uranate était dans des contenants bien scellés avant d'être mis dans des conteneurs. Si jamais le contenant qui contenait l'uranate avait pété, alors là les populations sont complètement exposées, et il y aura des pourparlers entre le propriétaire de l'uranate qui est la société Aréva et la mairie de Dassa pour voir les problèmes de dédommagements et de restructuration du site » a t-il expliqué. Face à cette situation, Clément Kotan précise qu'il est temps que le débat sur le transit des produits dangereux par le Bénin soit lancé. Si les dispositions préalables avaient été prises, l'enlèvement du conteneur n'aurait pas tardé. Si on a attendu 72heures avant de régler ce problème, il y a eu la violation de l'article 84 de la loi cadre sur l'environnement.