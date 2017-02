Commune de Bohicon : Armand gansè l'os dans la gorge du maire luc atrokpo

Par Pascal Mensah 13 Fév 2017 à 23:07 377

A la faveur d'un dîner de presse organisé à son domicile à Abomey le week-end dernier, le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin (Sogéma), Armand Gansè a peint en noir la gestion du maire Luc Atrokpo, une gestion qui, après 14 années d'exercice de son ancien allié politique, est soutenue, selon lui, par un « niveau de développement minable ».

«Je suis décidé à mener un combat de gladiateur contre le maire de Bohicon, pour le développement de la commune» lâche Armand Gansè dans un ton précis et détaché. A défaut de noyer le maire de Bohicon dans une cuve de bière ou d'hydromel comme le faisaient les Gaulois quand ils estimaient que le Roi avait fait son temps, son ancien allié politique pense qu'il faut conjurer sa gestion.

Face aux journalistes, il n’a pas fait dans la dentelle. Il a mis à nu la gestion du maire Luc Atrokpo depuis son accession à la tête de la commune en 2003. « L’heure a sonné pour renverser cette classe politique incapable de trouver des solutions aux maux qui minent l'existence des populations de cette commune. Je vais mener un combat de gladiateur contre le maire Atrokpo, le déloger de là pour que Bohicon puisse enfin décoller », s’est engagé Armand Gansè. Amende honorable ! Le directeur général de la Sogéma a avoué qu'il avait servi dans ce «couvent» où des compromissions qui s’y tractent n’ont rien à voir avec les normes en matière de bonne gouvernance.

«Nous devons renverser la tendance, remettre les choses à l’endroit et asseoir une nouvelle classe politique qui puisse véritablement souffler la dynamique du développement à Bohicon », a-t-il proposé. Il a donc découvert sa mission celle de libérer la commune asservie pendant plusieurs années. « Ce n’est pas le fauteuil de maire qui me préoccupe, ni une certaine victoire. Mais c’est plutôt la forme, la beauté de ce combat de libération qui m’anime. Et je suis désigné par les Dieu et les mânes de nos ancêtres pour accomplir cette mission », a juré Armand Gansè.

Avec ces déballages, les jours à venir s'annoncent très difficile pour le maire de Bohicon car son conseil communal risque de voler en éclats.