Malanville: Idrissou Bako et ses collègues députés aux côtés des sinistrés

Par Ismail Keko 13 Fév 2017

A la suite de divers évènements malheureux survenus dans la commune de Malanville, le député Idrissou Bako a sollicité de la part de l’Assemblée nationale, une assistance à l’endroit des victimes d’affrontement, d’électrocution et d’autres incidents malheureux, survenus ces derniers mois dans cette localité du septentrion.

Le député Idrissou Bako étant un des élus de la circonscription électorale comprenant la commune de Malanville, il a voulu porter une aide subséquente à ces populations qui ont perdu beaucoup de biens et des proches dans ces désastres. Ayant reçu le Ok du Parlement, une délégation parlementaire dont il est le chef a été constituée. Les députés membres de cette délégation se sont rendus le mercredi écoulé sur le terrain pour apporter leur soutien moral et financier à ces victimes et à leurs familles. Ils leur ont offert des vivres et du numéraire.

En passant par les camps peulhs, les écoles, les villages et hameaux de cette localité, les parlementaires ont compati aux douleurs de ces populations et ont présenté leur condoléance aux familles éplorées. Le député Idrissou Bako a demandé aux populations de taire leurs divergences pour ramener la paix autour des éleveurs peulhs et des agriculteurs. A leur tour, les populations ont remercié l’honorable Idrissou Bako pour cette initiative et également le président de l’Assemblée nationale qui a donné une suite favorable à sa requête.

Une prière musulmane a été faite à chaque étape de leur périple, afin de conjurer le mauvais sort dans la commune. Le député Idrissou Bako n’a également pas manqué de remercier ses collègues, qui ont fait partie de la délégation pour Malanville. Précisons que l’honorable Issa Salifou n’a pas pu effectuer le déplacement à cause d’obligations de dernières heures.