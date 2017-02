Bénin : L’He Houngnibo réitère sa volonté d’accompagner le Pag de Talon

Par Ismail Kèko 11 Fév 2017 à 17:25 396

Le député Lucien Houngbibo, élu de la 5è circonscription électorale, regroupant les communes d’Allada, de Kpomassè, de Ouidah, de Toffo et de Tori-Bossito, n’a pas marchandé son soutien au président de la République Patrice Talon, et à son Programme de gouvernement, « Le Bénin Révélé ».

Il l’a fait savoir une fois encore, le week end dernier, lors de la présentation de vœux des cadres, militants et membres du bureau politique du parti pour la démocratie et le changement (Pdc). Il avait à ses côtés pour la circonstance, l’ex ministre Didier Akplogan. Le député Lucien Houngnibo, et son bataillon se disent prêts pour accompagner les nombreuses réformes annoncées par le chef de l’Etat.

Aussi, a-t-il réitéré à l’assistance dans son allocution, sa volonté et celle du Pdc, d’accompagner toutes les actions du gouvernement Talon, et surtout le Programme d’action du gouvernement. Profitant de cette occasion, le député Lucien Houngnibo, a invité les responsables à divers niveaux de sa formation politique, à l’accompagner et à travailler pour un retour à la paix et à l’union. Occasion aussi, pour le député de la 5è circonscription électorale, de recevoir et de présenter les meilleurs vœux du nouvel an à tous