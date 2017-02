Supposé détournement de l’aide aux victimes de Sèmèrè : l’He Wallys Zoumarou dément

Par Ismail Kèko 10 Fév 2017 à 17:51 86

Une délégation des parlementaires de la 7è législature, constituée de plusieurs députés, est descendue sur le terrain il y a quelques jours. Objectif, appuyer moralement et financièrement les victimes et parents de victimes des drames de Sèmèrè et de Malanville.

Mais depuis quelques jours, des informations persistantes faisaient état de ce que l’enveloppe destinée à ces victimes, a été détournée et mal distribuée par des députés responsabilisés à cet effet. Pour le cas de Sèmèrè surtout, la polémique enfle et le député Wallys Zoumarou serait pointé du doigt, comme étant l’auteur de ces coupes sombres.

Selon ses détracteurs, ce dernier à la tête de la délégation parlementaire qui s’est rendue à Sèmèrè, aurait reçu une enveloppe de vingt millions de francs Cfa, dont il n’aurait transmis que trois millions.

Intox, lance ce dernier qui, approché, balaie du revers de la main toutes ces allégations mensongères. « Les sous remis par l’Assemblée nationale ont été intégralement distribués, et remis aux bénéficiaires, en présence des autres collègues députés membres de la délégation parlementaire. Mieux, les victimes et leurs parents, très satisfaits, ont remercié chaleureusement les députés de cette délégation, et toute l’institution parlementaire pour l’appui… », a confié le député Wallys Zoumarou.

Pour le mis en cause, « ces colporteurs de mauvaises informations doivent chercher autre chose à faire »