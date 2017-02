Coopération bilatérale: Le Fonds mondial accompagne le Bénin pour une couverture médicale universelle

Par Eric Amou 10 Fév 2017 à 07:43 216

Rechercher OK

La salle de conférence du Ministère du plan et du développement, sise à Cotonou, a servi de cadre hier, jeudi 09 février 2017, à une séance de travail qu’ont eu des Ministres du gouvernement avec le Directeur du Fonds mondial.

Par cette rencontre, les deux parties entendent conjuguer leurs efforts pour une couverture médicale universelle au Bénin. Le Sida, la tuberculose et le paludisme. Telles sont les maladies pour lesquelles le gouvernement de la rupture veut assurer une couverture de santé à tous. C’est à la faveur d’une séance de travail, hier jeudi 09 février 2017, avec le Directeur exécutif du Fonds mondial, que des Ministres béninois, avec à leur tête celui du plan et du développement, l’ont fait savoir. Cette rencontre s’est tenue à la salle de conférence du Ministère du plan et du développement.

En présence d’une délégation du Fonds mondial, de membres des cabinets des ministères de la santé, des affaires étrangères, et bien évidemment ceux du Ministère du plan, Abdoulaye Bio Tchané a rappelé que le financement du système de santé d’un pays, repose d’abord sur un financement interne. L’aide des partenaires internationaux, qui est un financement extérieur, ne vient qu’en appui a laissé entendre le Ministre, avant de mentionner que des efforts sont faits par le gouvernement en la matière.

« La couverture médicale universelle est une des activités phares du vaste programme du gouvernement », a-t-il témoigné.

L’appui du Fonds mondial sollicité

Dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Fonds mondial, le Bénin attend un appui du Fonds mondial pour la réussite de ce programme, a mentionné le Ministre. Il conclut en rassurant le Directeur exécutif du Fonds mondial, que le gouvernement est aussi engagé dans des réformes, dont les principaux bénéficiaires seront les populations. Mark Dybul, Directeur du Fonds mondial, a félicité le gouvernement béninois pour ce qui est fait dans le domaine de la santé, avant d’annoncer que son institution est prête à aider le Bénin à réaliser cette couverture médicale universelle.

« Nous sommes tous prêts à collaborer ensemble pour fédérer les efforts pour l’atteinte de cet objectif » a-t-il ajouté.

Reconnaissant les efforts du gouvernement béninois dans le domaine de la santé, il les rassure que le Fonds mondial va l’accompagner à atteindre son but. Prenant la parole, le Ministre de la santé a rappelé que le Fonds mondial est l’un de leurs partenaires les plus importants. « Nous comptons sur le Directeur, pour qu’il continue de nous appuyer pour que la performance de nos services soit améliorée » a-t-il souhaité