Conflit frontalier à Adjouba : Les autorités béninoises rompent le silence

La situation conflictuelle dans la localité d'Adjouba préoccupe les autorités béninoises. Située dans l’arrondissement de Kika, commune de Tchaourou, la localité a reçu la visite des officiels béninois.

Une délégation qui a, à sa tête le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé. Accompagné par le Dg Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers, des forces de sécurité publiques béninoises AbeGIEF, Djibril Mama Cissé était porteur d’un message plein d'espoir pour les populations.

L’autorité préfectorale annonce solennellement que tous les citoyens renvoyés d'Adjouba seront incessamment de retour et quiconque troublerait la quiétude de ces derniers aura à répondre devant les autorités compétentes.

La partie nigériane, présente à la séance a reçu de Marcel Baglo, Dg ABeGIEF, une cartographie internationale qui date de 1906, prouvant que Adjouba est du territoire béninois a été présenté lors des échanges. La fermeté des autorités béninoises notamment celle du Préfet Mama Cissé rassure tous les concitoyens de la région.

Ces derniers peuvent désormais espérer vivre sans être inquiétés et ou martyrisés par des nigérians et des policiers de ce Pays, qui constitue un grand voisin pour le Bénin. Les échanges ont été facilités par les maires, Lafia Oumarou de Nikki, Mariatou Tama de Perèrè et Sounon Bouko Bio de Tchaourou.