Bénin: Séminaire sur l’accroissement des recettes non fiscales de la Mairie de Cotonou

Par Georges Akpo 09 Fév 2017 à 15:15 361

Le maire de la commune de Cotonou a procédé, hier mercredi 8 février 2017, au palais des Congrès de Cotonou, à l’ouverture d’un séminaire sur l’accroissement des recettes propres non fiscales de la municipalité.

Ce séminaire se penche sur les moyens à prendre pour améliorer de façon significative les ressources de la ville. Accroitre les ressources propres à la mairie de Cotonou. C’est guidé par ce souci, que le maire Léhady Soglo a lancé hier, un séminaire sur l’accroissement des recettes propres non fiscales de la municipalité. Les travaux de l’atelier vont permettre d’élaborer de nouvelles stratégies, visant l’accroissement des recettes non fiscales, proposer des mesures correctives visant à mettre fin aux dysfonctionnements, ainsi qu’à l’incivisme constatés à tous les niveaux. Aussi, vont-ils permettre la mise en place de nouvelles mesures destinées à assurer la fermeture des poches d’évasion des recettes de la ville.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le secrétaire général de la Mairie de Cotonou Raoul Faladé, a mis en exergue les difficultés rencontrées par les communes depuis l’avènement du processus de la décentralisation. Il s’agit, selon lui, de l’insuffisance des ressources financières, et du manque d’assistance technique aux communes. Pour le Maire de Cotonou Léhady Vinagnon Soglo, l’organisation d’un séminaire sur la mobilisation des ressources visant l’accroissement des recettes propres non fiscales de la commune, répond à la nécessité de s’adapter aux exigences de l’heure, dans un environnement socio-économique qui impose plus de rigueur et de perspicacité dans la gestion financière de la ville. Il se réjouit de l’aboutissement heureux des démarches entreprises de longue date, dans le sens de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie de finances locales plus efficace et plus féconde, à partir de la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin.

L’autorité municipale n’a pas manqué de rappeler que cet atelier de réflexion sur l’accroissement des recettes propres non fiscales de la commune, se tient dans un contexte de morosité caractérisé par le ralentissement de l’activité économique, la hausse drastique du taux de chômage, et de sous-emploi avec ses effets adverses sur l’équilibre du tissu social. De même, ces travaux se tiennent dans un contexte d’opérations de libération des domaines publics qui, malgré leurs bien-fondé, impacteront la performance, déjà limitée, des recettes de la ville. Alors, il en appelle au concours du gouvernement, à la contribution des partenaires techniques et financiers, et au sens de responsabilité des autres collecteurs légaux dont la Sogema, la Sbee, l’Office de gestion des stades du Bénin, les régisseurs des panneaux publicitaires, et autres partenaires de la ville.

Deux communications ont meublé les travaux de la première journée. Présenté par le directeur des Services économiques et financiers de la Mairie, Mouftaou Alidou, la première a permis de faire l’état des lieux des recettes non fiscales de la ville de Cotonou. Il ressort de cet exposé que les difficultés et la faiblesse dans la mobilisation des ressources de la ville, sont liées au nombre pléthorique des taxes, au mode de recouvrement axé sur les valeurs inactives, au rôle des agents collecteurs, et leur niveau de formation.

Des descentes sur le terrain sont prévues pour des simulations et démonstrations qui vont permettre, avec l’appui d’experts Sud-Africains, d’améliorer le système de contrôle des collecteurs de droit ou de fait, et de limiter au maximum la déperdition des recettes non fiscales