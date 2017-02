Aplahoué : Marche pacifique contre la mauvaise gouvernance du pouvoir Talon

Par Pascal Mensah 09 Fév 2017 à 12:01 845

L’union syndicale départementale (USD) du Couffo affiliée à la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), est sortie de son mutisme et a organisé ce mercredi dans la commune d'Aplahoué une marche pacifique pour s'insurger contre la mauvaise gouvernance du pouvoir Talon.

Scandant des slogans hostiles aux gouvernants, les manifestants branchages en mains sont partis du rond-point Azovè pour échouer à la préfecture d’Aplahoué. Dans leur motion lue au préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji,les manifestants conduits par Rodolphe Yéropa Sègnanka, élèvent une vive protestation contre la gouvernance du pouvoir Talon, et condamnent son silence face à leurs différentes revendications.

Dans leur revendication, Ils exigent entre autres la satisfaction des différentes revendications contenues dans les motions de grèves des agents de santé sous le SYNTRASESH, des enseignants sous la FéSEN ; le respect des libertés démocratiques ; la renonciation à la privatisation des hôpitaux, de la SBEE, SONEB, du développement rural ; la relecture du statut particulier des agents de police ; la réouverture du centre universitaire d’Aplahoué ; la reconnaissance aux agents de la fonction publique le droit d’élire les gestionnaires des biens publics et de les démettre etc...

Le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji, après avoir reçu la motion de protestation de l’USD-CSTB Couffo, a dit aux manifestants que le gouvernement est à l’écoute de son peuple.

« C’est vrai que tout ne peut pas être perceptible quand on est au niveau local mais je sais et vous savez très bien que les différents syndicats au niveau national sont en discussion avec le gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes qui minent l'existence des bases syndicales » a-t-il souligné.

« Le président Talon est à votre écoute et nous allons lui rendre fidèlement compte de ce qui a été dit aujourd’hui » a ajouté le préfet avant de rappeler aux manifestants que l’arrêté contenu dans la motion de protestation des enseignants sous le ministère de l’enseignement maternel et primaire a été déjà rapporté. C’est un pas de gagné, et le préfet espère que les revendications puisse être satisfaites facilement