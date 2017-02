Bénin: Les députés RB soutiennent les actions de Talon

Par La Rédaction 08 Fév 2017 à 23:50 756

Rechercher OK

Le navire Rb tangue. Quelques jours après la réunion du 03 février au siège de Vidolé, les députés du parti, à l’exception de Rosine Soglo, viennent de prendre une décision grave.

Contre l’accord du président du parti Lehady Soglo et du président d’honneur Nicéphore Soglo, ils ont décidé de soutenir les actions du président Talon. Dans leur communiqué parvenu à notre rédaction, ils exigent la clarification du positionnement du parti, et fustigent une opposition « stérile » à Talon. Lire le communiqué.

COMMUNIQUÉ

Le vendredi 3 février 2017, a eu lieu à Vidolé, siège de la Renaissance du Bénin, sous la présidence de Monsieur Léhady Vinagnon SOGLO, une réunion à laquelle ont pris part, des membres du Bureau Politique du Parti.

A ce sujet, nous députés, signataires du présent communiqué, apportons les appréciations et clarifications ci-après :

1- L’initiative de la réunion, quoique prise plusieurs mois après l’élection présidentielle de 2016, nécessite que ses auteurs, notamment le Président d’Honneur, la Présidente fondatrice et le Président du Parti, en soient félicités.

2- Cependant, un sujet important défraie la chronique, et aurait pu être au menu des échanges à ladite réunion. Il s’agit de la clarification du positionnement du Parti, qu’il fallait prioriser pour répondre aux impératifs de lisibilité sur la scène politique, comme ce fut toujours le cas sous la direction de la Présidente Fondatrice.

3- C’est pour cette raison, qu’en attendant la clarification du positionnement du Parti, nous députés, signataires du présent communiqué, nous engageons à soutenir les actions de dé-veloppement du Président de la République, étant entendu qu’en l’état actuel des choses, rien ne saurait justifier une opposition stérile à sa vision, en moins d’un an d’exercice du pouvoir. Il incarne aussi le choix de nombreux militants du Parti, qui ont désavoué en sa faveur, notre choix politique à l’élection présidentielle de 2016.

4- Le Président d’Honneur et la Présidente Fondatrice du Parti, dans une démarche digne de leurs autorités morales, ont entamé des échanges appréciables avec les députés et les Maires du Parti. Nous les en félicitons et les remercions vivement.

Ont signé

Boniface YEHOUETOME Adolphe K.DJIMAN

Gildas AGONKAN Norbert AHIVOHOZIN