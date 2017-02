Bénin: Le gouvernement sort une arme moderne contre le grand banditisme

Par Georges Akpo 08 Fév 2017 à 23:46 1429

Comme à l’accoutumée, le gouvernement du Président Talon a tenu hier, mercredi 8 février 2017, sa séance hebdomadaire du conseil des ministres.

Au nombre des décisions prises, la mise en place et l’utilisation de systèmes de vidéosurveillance. Cette mesure devrait permettre de lutter avec efficacité et efficience contre le grand banditisme. Le gouvernement de la Rupture et du Nouveau départ, est très préoccupé par la sécurité des personnes et des biens. Il vient, une nouvelle fois, d’en donner la preuve. Après avoir récemment doté les forces de l’ordre et de sécurité de moyens financiers et matériels, et renforcé leurs capacités opérationnelles, le gouvernement lors de sa séance hebdomadaire du conseil des ministres tenu hier, a pris une nouvelle mesure pour renforcer le système national de sécurité.

Les membres du gouvernement ont adopté un décret portant conditions de mise en place et d’utilisation de systèmes de vidéosurveillance au Bénin. Cette décision du conseil des ministres est salutaire. Elle tend à généraliser l’installation et l’usage des systèmes de vidéosurveillance au Bénin, qui « s’imposent » comme une solution « fiable, capable de contribuer plus efficacement à une meilleure offre de sécurité, par une bonne prévention et une gestion efficiente des cas de grand banditisme », a soutenu le ministre d’Etat.

Un système moderne de sécurisation déjà éprouvé

Les systèmes de vidéosurveillance constituent une arme de pointe contre les actes de grand banditisme. Outils de sécurisation moderne, les systèmes de vidéosurveillance, on se rappelle, ont dans un passé récent, permis d’élucider certains cas de braquage dans notre pays. Leur installation et utilisation dans les régies financières des administrations et des entreprises publiques ou privées, mais aussi dans certains lieux et places publics susceptibles d’être cambriolés ou vandalisés, pourraient en effet décourager les hors-la-loi dans leur vil dessein. Les caméras de surveillance pourront également aider à l’aboutissement des enquêtes policières.

Avec cette décision qui allie désormais des ressources humaines et une technologie de qualité, le Bénin fait un nouveau pas vers la modernité, et devrait franchir un pallier dans le son combat contre le grand banditisme. Toute chose qui devrait permettre d’accroître davantage le niveau de sécurité du Bénin, et attirer de nouveaux investisseurs