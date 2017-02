Mairie de Djougou: Alassane Zoumarou dans de beaux draps

Par Pascal Mensah 08 Fév 2017 à 13:26 129

Le Maire de la commune de Djougou Alassane Zoumarou est sur la sellette, son tort: est de vouloir gérer la commune en violation des textes de loi de la décentralisation en vigueur en République du Bénin.

Après avoir adressé une lettre en date de 30 janvier 2017 pour réclamer sa destitution, le collectif des conseillers dissidents était face à la presse hier pour mardi pour mettre les administrés au même niveau d'information. Alassane Zoumarou est dans de beau drap. C’est du moins ce qu’on peut retenir de la sortie médiatique du collectif des conseillers dissidents. Les treize (13) élus communaux auteurs de la motion se sont prononcés sur les chefs d'accusation. Les différents points d'achoppement entre eux et le maire ont été porté à la connaissance du préfet ; mais ils souhaitent les porter aussi à la connaissance de l'opinion publique nationale.

Aux dires de leur porte parole, le premier point est relatif aux questions de passation de marchés. Le maire Alassane Zoumarou ne respecte aucune orthodoxie dans la passation des marchés. En dehors de ce point, le collectif estime qu'au sein de la commune il y a de problème dans la gestion des valeurs inactives. Selon le porte parole, il s'agit de levée illégale de taxes pour la poche du maire. Il circule des tickets parallèles non ponctionnés par le receveur percepteur. En plus de cela, le collectif avance que le maire ne respecte pas les décisions du conseil communal. Ces conseillers qui ne parlent plus le même langage que le maire, estiment qu'il revient au préfet, aux institutions de la République de prendre leurs responsabilités suivant ce que la loi prescrit.