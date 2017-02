Surcharges et chargements hors gabarit: 11000FCFA comme amende pour les contrevenants

Par Pascal Mensah 08 Fév 2017 à 11:07 41

La mesure est, on ne peut plus claire. Plus aucun surcharge et/ou chargement hors gabarit ne sera toléré sur les axes routiers du Bénin.

Le gouvernement de la rupture y tient comme à la prunelle des yeux. Au lendemain du drame de Tangbo Djèvié ayant causé la mort, de plusieurs personnes, le Chef de l’État Patrice Talon, très touché par ce incident malheureux a décidé de prendre ses responsabilités en tant que premier magistrat du pays.

Après le relèvement des Commissaires et Commandants de brigade de la zone de leurs postes de commandement pour légèreté notoire, le Président de la République est allé plus loin dans les sanctions. A cet effet, une mesure d'interdiction est prise contre tout surcharges et/ou chargements hors gabarit sur toute l’étendue du territoire national. Tout contrevenant qui sera pris en violation de de ladite mesure, sera astreint au paiement d'une amende de 11.000F CFA.

De sources concordantes, il est fait obligation à tous les agents des forces de l’ordre et de sécurité publique (Gendarmes et Policiers), de vider tout véhicule qui ferait les surcharges et/ou chargements hors gabarit de ses occupants, et de tracter au besoin ledit véhicule à la fourrière. Le permis de conduire du conducteur de véhicule doit être immédiatement retiré. La même mesure indique qu'avant de retirer ces véhicules fautifs, leurs propriétaires devront payer les pénalités de surcharges et/ou de chargements hors gabarit qui s’élèvent à 11.000F CFA.

L’intégralité des frais de fourrière devront aussi être versée. Ces mesures conservatoires prouvent à suffisance la bonne volonté du gouvernement du Président Patrice Talon à mettre un terme à cette situation de surcharges dans laquelle chacun est l'acteur consentant et la victime potentielle.