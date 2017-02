Transport en commun des députés : Un nouveau bus réceptionné hier à l’Assemblée nationale

Par Ismail Keko 07 Fév 2017 à 01:48 638

Un grand bus acquis au profit des députés et du personnel administratif de l’Assemblée nationale, a été réceptionné dans la matinée d’hier, au palais des gouverneurs.

C’était en présence du chef parc de l’Assemblée nationale, et d’autres responsables de l’administration parlementaire, ainsi que des représentants du concessionnaire. Ce grand bus de plus de quatre vingt places aurait été acquis sur fonds propre de l’Assemblée nationale, au cours de cette 7è législature. En effet, depuis que cette nouvelle législature a été installée, le voyage en commun des députés et parfois du personnel administratif pour des missions dans la sous-région, pose problème, compte tenu de la vétusté des anciens bus. Dans le cadre des nouvelles réformes engagées par l’actuelle mandature pour la modernisation et le bon fonctionnement de l’Assemblée nationale, il était de bon ton d’acquérir un nouveau bus ; ce qui a été fait depuis quelques semaines.

Une fois la période d’essaie passée et les corrections et remarques faites, le parlement devait réceptionner officiellement ce grand bus. Précisons que chaque législature, de la quatrième jusqu’à la septième, a acquis un grand bus pour le transport en commun des députés et du personnel parlementaire