Ouidah : Sévérin Adjovi sauve son fauteuil

Le maire de la commune de Ouidah n’a pas été balayé par le vent de destitution qui souffle actuellement dans certaines communes du pays. C’est ce qu’on peut retenir du vote de défiance qui a eu lieu ce matin dans ladite commune.

12 voix pour et 7 voix contre, ce vote de défiance tant annoncé a accouché d’une souris. La majorité des 2 /3 n’étant pas atteinte, le maire Sévérin Adjovi conserve son douillet fauteuil de chef du conseil communal. Le vœu des conseillers qui ne parlent plus le même langage que le maire n’a pas prospéré car le vote de défiance a donné un résultat qui leur est défavorable. Le quorum des 13 conseillers requis n’étant pas atteint, Sévérin Adjovi, reste donc toujours l’homme fort de la commune de Ouidah.

Le maire de la commune est confirmé dans son fauteuil. Il peut déjà réfléchir sur les stratégies de développement pour mettre sa commune sur le chemin de la prospérité. La destitution des maires qui est devenu pratiquement une mode sous le régime de la rupture et du nouveau départ n’est d’ailleurs pas à la solution au développement. Les uns et les autres doivent taire leurs différends et œuvrer pour le développement local et la promotion de la démocratie à la base.