Bénin: Le bureau politique de la RB appelle au respect des textes de la décentralisation

Par Léhady Vinagnon SOGLO 06 Fév 2017 à 13:11 308

Réunion du bureau politique de la Renaissance du Bénin vendredi 03 février dernier à Vidolé, siège national du parti, situé à Cotonou. Selon la déclaration de fin parvenue à notre rédaction (lire intégralité ci-dessous), les dirigeants « Houézèhouè » se sont lors de la séance penchés sur la participation du parti à l’élection présidentielle de mars 2016 et le processus de décentralisation.

Le bureau politique regrette l’insuffisance de « cohésion et de démarches démocratiques » au sein du parti pendant la présidentielle. Il invite les militants à « tourner la page et à se mettre résolument à la tâche pour faire triompher les idéaux du Parti dans l’unité de pensée et d’action ». Concernant la décentralisation, les responsables Renaissants ont « noté le manque d’harmonie qui s’observe hélas, entre les collectivités territoriales et l’Etat central dans la conduite des affaires publiques ». Pour corriger le tir, ils appellent « au respect des textes sur la décentralisation, au dialogue, à la compréhension mutuelle et à la complémentarité dans l’intérêt supérieur de notre peuple ».

DECLARATION DU BUREAU POLITIQUE DU PARTI LA « RENAISSANCE DU BENIN »

Le Bureau Politique du Parti la « Renaissance du Bénin » s’est réuni le vendredi 3 Février 2017 à Cotonou à Vidolé, siège du Parti, sous la Présidence effective du Président du Parti, M. Léhady Vinagnon Soglo.

A également pris part aux travaux, son Excellence M. Nicéphore D. Soglo, Président d’Honneur.

Il se dégage de ses travaux les conclusions ci-après :

Le Bureau Politique, après une étude approfondie de la participation du Parti à l’élection présidentielle de 2016, a noté avec regret, que ses différents acteurs n’ont pas fait preuve, à cette occasion, de suffisamment de démarches démocratiques, puis de cohésion. Un tel comportement a eu des répercussions négatives au sein des militants, dans la conduite des opérations de terrain, et a bien entendu été déterminant dans le résultat de ladite élection.

Le Bureau Politique, invite toutes les militantes et tous les militants du Parti à tourner la page et se mettre résolument à la tâche pour faire triompher les idéaux du Parti, dans l’unité de pensée et d’action. Il convie chacun et tous au pardon et au rassemblement afin de faire de notre Parti, un Parti fort, influent et discipliné.

Notre pays ne connaîtra la stabilité, la prospérité et le progrès social que lorsque nous seront tous conscients de notre appartenance à une région, ou à une sous-région : l’Union Africaine (UA) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

En effet, la démocratie repose sur des piliers dont les fonctionnements répondent à des critères de complémentarité.

C’est ainsi qu’il faut distinguer la démocratie locale, constituée par les communes ; la démocratie nationale dont l’Etat central est l’incarnation et, dans une perspective régionale, il faudra évidemment envisager la démocratie fédérale.

Dans tous les cas, la loi fait des animateurs de ces différentes structures, les mandataires des peuples à aux différents échelons. La logique recommande que chaque échelon dispose de ses moyens propres : humains, matériels et financiers.

C’est dans cette vision que s’inscrit notre Parti la « Renaissance du Bénin ».

Depuis la Conférence des Forces Vives de la Nation de Février 1990, notre pays le Bénin s’est résolument engagé dans un processus de réforme de l’administration territoriale. Deux enjeux fondamentaux soutiennent cette réforme, à savoir :

- La démocratie locale qui établit que les collectivités décentralisées s’administrent librement par les conseils élus, dans les conditions prévues par la loi, ceci d’autant plus que la moitié de la population mondiale vit déjà dans les villes.

- Le développement local, basé sur la mise en valeur du potentiel économique de chaque localité.

Ces deux enjeux au niveau local, constituent donc les principaux indicateurs de succès de la décentralisation que consacre la Charte Africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation.

Aujourd’hui, la quasi-totalité (95%) des pays démocratiques dans le monde, sont des pays décentralisés. Un certain nombre de pays, parmi les plus grands : Etats-Unis, Brésil, Nigéria, Allemagne, etc., sont des fédérations dans lesquelles les compétences et les prérogatives des Etats fédérés sont clairement définies par la constitution. Dans ces pays, les rapports entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés sont stables et généralement harmonieux. D’autres pays plus centralisés comme la France, l’Espagne etc., avancent dans la voie inéluctable du transfert de plus de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées.

Le Bureau Politique a noté le manque d’harmonie qui s’observe, hélas, entre les collectivités territoriales et l’Etat central dans la conduite des affaires publiques. Il appelle au respect des textes sur la décentralisation, au dialogue, à la compréhension mutuelle et à la complémentarité dans l’intérêt supérieur de notre peuple.

Le Bureau Politique formule aussi ses souhaits pour le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit pour le bien-être de chacun et de tous, car, convaincu de ce que l’unité nationale passe par une bonne collaboration de l’Etat central avec toutes les structures d’encadrement social que sont les Partis Politiques, les syndicats, la société civile, les communautés religieuses.

Le Bureau Politique saisit la présente occasion pour présenter aux dirigeants, ainsi qu’à tous les militantes et militants de la « Renaissance du Bénin », et enfin au peuple béninois tout entier, ses vœux de bonne santé, de prospérité et de paix pour la nouvelle année 2017.

Vive la « Renaissance du Bénin » !

Vive la démocratie !

Vive le Bénin !

Fait à Cotonou, le Vendredi 3 février 2017

Pour le Bureau Politique,

Le Président,





Léhady Vinagnon SOGLO