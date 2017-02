Assemblée nationale: Le recrutement de 31 nouveaux agents fait grands bruits

Par Ismail Keko 06 Fév 2017 à 02:00 108

L’Assemblée nationale, 7è législature, a procédé à un nouveau recrutement au sein du personnel administratif. Mais cela fait grand bruit au sein de l’administration parlementaire.

Il s’agirait en effet d’un recrutement politique, dont certains bénéficiaires ne respectent pas le profil indiqué pour l’administration parlementaire. Désormais, il n’y a plus de concours de recrutement à l’Assemblée nationale. C’était pourtant d’usage sous la sixième législature. Bien que des bruits ont couru, soi-disant que les dirigeants de la 7è législature allaient procéder à un concours de recrutement pour étoffer le personnel administratif de l’institution, c’est plutôt à un constat amer que les travailleurs de la maison ont eu droit, au lendemain de la sortie d’une décision de recrutement de trente un (31) nouveaux agents au sein de l’administration parlementaire.

La procédure qui a conduit à ce recrutement serait la véritable cause des grincements de dents observés chez le personnel parlementaire, et dans certains milieux politiques. Mieux, on apprend de sources proches de l’institution, que certaines recrues ne répondent pas au profil requis. Les mêmes sources indiquent que, contrairement aux habitudes de la précédente législature, le recrutement aurait été fait sans passer par un cabinet d’expertise dans le domaine.

On se rappelle qu’en 2013, la 6è législature avait procédé à un recrutement d’agents au profit de l’administration parlementaire. Et en son temps, pour éviter les polémiques, le président d’alors Mathurin Coffi Nago, avait sollicité un cabinet de la place, qui a conduit ce test de recrutement dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Ce cabinet avait alors travaillé suivant des normes canadiennes, afin d’éviter toute contestation.

Selon les dernières informations recueillies des sources proches du Parlement, le recrutement mis en cause actuellement aurait été fait selon des sensibilités politiques au sein du bureau de l’Assemblée nationale, et élargi à d’autres députés