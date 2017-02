Pour des fautes graves : Des hauts gradés des forces de sécurité publique écopent des sanctions

Par Pascal Mensah 05 Fév 2017 à 16:28 1534

Les commissaires de police et les commandants de brigade de Dassa, Bohicon, Sèhouè, Allada et Zè sont mis aux arrêts de rigueur d’au moins 15 jours. Ainsi en a décidé le gouvernement après un macabre accident de circulation ayant occasionnée la mort de 12 compatriotes.

Le véhicule 9 places, qui a fait une surcharge en voyageurs et bagages depuis Dassa, est rentré en collision avec un camion à hauteur de Tangbo Djèvié faisant 12 morts, tous venus de Dassa. Aux dires des autorités gouvernementales, ce qui convient d’appeler le drame de Tangbo est survenu à cause de la légèreté des agents de police des différents postes de contrôle situé sur le tronçon Cotonou- Dassa.

Face à cette situation regrettable, des demandes d’explications ont été adressées aux commissaires de Police de Dassa, d’Allada de même qu’aux chefs des brigades de Dassa, Bohicon, Sèhouè, Allada et Zê.

Par ailleurs, le premier magistrat du pays, a donné de fermes instructions pour que ces commandants de brigade et commissaires de police soient relevés de leurs postes de commandements, puis mis aux arrêts de rigueur d’au moins 15 jours. De sources concordantes, des menaces de limogeages ont été adressées aux préfets du Zou et des Collines, ainsi qu’aux autorités de la police et de la gendarmerie des deux départements.