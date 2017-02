Vote de défiance du maire de Ouidah: Sévérin Adjovi fixé sur son sort demain

Par Pascal Mensah 05 Fév 2017 à 12:06 341

La vague de destitution des maires qui est devenue une mode sous le régime de la rupture et du nouveau départ, va-t-elle emportée le maire Sévérin Adjovi ?

Cette question taraude les esprits de plus d’un dans la commune de Ouidah. Mais au regard de la situation actuelle, la réponse à cette question sera connue le lundi 6 février prochain. Aboutira-t-on à un échec comme ce fut le cas dans certaines communes ? Difficile de le dire. De sources bien introduites, la situation serait devenue inquiétante et les populations auraient menacées de bruler les domiciles de la conseillère Célestine Adjanonhoun et des siens. Par ailleurs, le maire de la ville de Ouidah a convoqué pour le début de la semaine prochaine la session en vue du vote de défiance à son encontre.

Le locataire de l’hôtel de ville de Ouidah a désormais son avenir entre ses mains. Détient-il la clé pour confirmer sa suprématie à la tête de ladite commune ? Sauf cataclysme, les premières heures de la journée de ce lundi 6 février en garde certainement les secrets.