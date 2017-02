Rencontre Gouvernement / Syndicats: Les revendications du secteur de la santé passées en revue

Par Eric Amou 03 Fév 2017 à 01:29 260

Dans l’après-midi d’hier jeudi 02 février 2017, à l’Infosec de Cotonou, s’est tenue la session ordinaire permanente de concertation et de négociations collectives, entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales.

Les deux parties ont échangé sur les différentes revendications des agents du secteur de la santé. L’Infosec de Cotonou a servi de cadre hier, jeudi 02 février 2017, à la session ordinaire permanente de concertation et de négociations collectives entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales. C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée la cérémonie de lancement des travaux de cette session. Avant les échanges proprement dits, l’on a eu droit à l’allocution d’ouverture du Ministre du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané.

Le Ministre a, avant tout propos, présenté les excuses du gouvernement aux centrales et confédérations syndicales pour le retard dans l’organisation de la présente session depuis la dernière. Il estime que la reprise de l’examen des revendications, n’est point l’expression d’un mépris de la part du gouvernement, et encore moins d’un manque de considération à l’égard des partenaires sociaux. Selon Abdoulaye Bio Tchané, ce retard est dû à différents concours de circonstances. Il a annoncé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la consolidation et le renforcement du dialogue social.

A la sortie des échanges qui ont duré plusieurs heures, le Ministre a exprimé son satisfecit pour la qualité des débats. Il estime que les doléances relatives au secteur de la santé, qui avaient été présentées par les centrales, ont été prises en compte.

« Ces revendications seront bien sûr actualisées », a rassuré le Ministre.

Actualisation des revendications

Contrairement au Ministre, les différents secrétaires généraux présents, n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement. Prenant la parole, Paul Essè Iko, Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb), souligne que le gouvernement leur a présenté des revendications qui ne sont pas conformes à celles qui sont objet de grève dans le secteur de la santé.

« Nous avons écouté le Ministre sur les satisfactions mais ces satisfactions sont pour la plupart partielles » a laissé entendre le Sg.

Il souhaite, comme Noël Chadaré Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), que les revendications soient actualisées. Pour ce faire, des compléments de revendication seront faits par les centrales et confédérations syndicales. Le Sg de la Cosi-Bénin a souligné que des problèmes continuent de subsister dans le secteur de la santé.