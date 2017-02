Financement des projets de développement: La Mairie de Cotonou engage des réflexions

Par Georges Akpo 02 Fév 2017 à 07:55 65

Le Maire de Cotonou, Léhady Vinagnon Soglo, ses adjoints et les cadres de l’administration municipale se sont retrouvés pour débattre des questions essentielles touchant au développement de la ville.

C’est dans le cadre de la réunion de la Municipalité exigée par les dispositions de la loi portant organisation des communes à statut particulier en République du Bénin. Les travaux de cette séance se sont déroulés au siège du deuxième arrondissement de Cotonou.

Au nombre des points débattus, la question de l’accroissement des recettes propres non fiscales de la ville de Cotonou. En effet, dans le souci d’améliorer leurs prestations et de répondre aux nombreux défis du développement de la ville tels que la salubrité, l’assainissement, les actions sociales et autres domaines relevant de leurs compétences, les autorités municipales ont initié des réflexions en vue d’accroitre les ressources propres de la ville.

Ainsi, au cours de cette séance, le Maire et ses collaborateurs ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. A cet effet, le comité de réflexion mis en place par le Maire et qui est composé des cadres et personnes ressources impliquées dans la mobilisation des fonds et le recouvrement des recettes, a présenté aux participants les premiers résultats de ses travaux. Il ressort des échanges que les travaux préparatoires de la journée de réflexion sont très avancés, tant au plan intellectuel que matériel. Après quelques contributions, le Maire a donné des instructions pour accélérer les choses et permettre la tenue effective de cette journée qui aboutira à l’élaboration d’un plan d’actions clair, précis et immédiatement applicable pour l’accroissement des recettes propres de la ville.

Actualité oblige, la question brûlante liée aux opérations de libération des espaces publics est revenue au centre des débats. Du point présenté par le comité en charge de la question, il ressort que la Mairie de Cotonou a pleinement joué sa partition en assurant la mise en œuvre effective des mesures d’accompagnement visant à amoindrir l’impact social de la décision du gouvernement. Les participants ont, à l’unanimité, salué la justesse et l’efficacité de la mesure de relogement initiée par le Maire de Cotonou et l’encouragent à poursuivre les mesures en faveur des sinistrés.

Dans son mot de bienvenue, le Chef du 2ème arrondissement Vincent Agossa a exprimé toute sa gratitude et sa satisfaction au Maire pour avoir porté son choix sur son arrondissement pour la tenue des assises. A l’en croire, le Maire Léhady Soglo fait la fierté des populations depuis son élection à la tête de Cotonou. Il n’a pas manqué de saluer le sens élevé de responsabilité, la sérénité et le calme dont ce dernier a fait montre face à la polémique sur les opérations de libération des domaines publics à Cotonou.

A son tour, le Maire s’est réjoui du bon fonctionnement des organes communaux et infra-communaux de la ville de Cotonou. Pour l’autorité municipale, l’organisation de ces assises atteste d’une bonne gouvernance participative de la ville, gage d’un réel développement à la base.

C’est donc dans une ambiance conviviale empreinte de fraternité que se sont déroulés les travaux de la première réunion de la municipalité de Cotonou pour le compte de l’année 2017.