Assemblée nationale: Le nouvel ambassadeur de Cuba près le Bénin reçu par Adrien Houngbédji

02 Fév 2017

Le président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji, a reçu hier à son cabinet, le nouvel ambassadeur de la République de Cuba près le Bénin, en la personne de Jorge José Hadad Capote.

Ce dernier a, à la suite de quelques échanges avec la deuxième personnalité de l’Etat, confié à la presse qu’il a rendu au président Adrien Houngbédji, une visite de courtoisie et profité de cette occasion pour l’informer de l’intérêt que son pays, Cuba, a à travailler avec le Bénin. Plusieurs autres points ont été abordés dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Outre l’ambassadeur de la République de Cuba près le Bénin, le président de l’Assemblée nationale a également reçu en audience une délégation de la plateforme pour la participation des femmes aux instances de décision au Bénin. Cette délégation a été conduite par sa présidente Sidikatou F. Adamon. Cette dernière, au nom de la délégation qu’elle conduit, a profité de l’opportunité, pour présenter au président Adrien Houngbédji ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

Lire un extrait des propos de l’Ambassadeur Jorge José Hadad Capote

« J’ai rendu au président de l’Assemblée nationale une visite de courtoisie pour faire sa connaissance et pour lui transmettre l’intérêt de mon pays de travailler avec le Bénin afin de récupérer les relations traditionnelles entre nos deux pays, pour l’avenir. Le président a été chaleureux et on a eu une rencontre magnifique. J’ai constaté une coïncidence des points de vue et des intérêts du Bénin avec ceux de mon pays. Nous travaillerons pour le présent et pour l’avenir.»