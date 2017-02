Crise dans le secteur éducatif : Le ministre Salimane Karimou rapporte tous les arrêtés à polémique

Par Pascal Mensah 01 Fév 2017 à 19:35 62

Après trois semaines de grève, le ministre de l’enseignement maternel et primaire et son cabinet ont cédé à la pression des enseignants qui sont sous leur tutelle.

Devant une grève sans cesse persistante avec tacite reconduction, Salimane Karimou a décidé de jouer la carte de l’apaisement, en donnant satisfaction aux revendications des partenaires sociaux. De sources bien renseignées, on apprend que le ministre a rapporté les différents arrêtés objets à polémique dans les rangs des enseignants de la maternelle et du primaire. Notamment la suppression immédiate et sans condition de l’arrêté ministériel portant réinsertion dans la fonction publique des inspecteurs à la retraite et leur nomination à la tête des administrations scolaires, départementales, régionales au niveau du sous-secteur enseignements maternel et primaire.

Pendant ce temps, la même source indique que le ministre et son cabinet prendront les projets d’arrêtés d’application du statut particulier avant le 15 février 2017. Du côté des syndicalistes, la lutte a payé. La balle est actuellement dans le camp des enseignants grévistes qui doivent pouvoir mettre de l’eau dans leur vin. En tant qu’éveilleurs de conscience, ils doivent comprendre qu’ils ont en main une lourde responsabilité.