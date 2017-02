Interdiction des prières sur les voies : « ll s’agit d’une distraction des hommes politiques» selon Me Salami

Par Pascal Mensah 01 Fév 2017 à 16:15 376

Invité sur l’émission’’ la caravane du matin’’ de Radio Tokpa, l’agrégé de droit Me Ibrahim Salami dit être très embêté par la décision du préfet Modeste Toboula. Il pense que le débat a un aspect technique qu’il faudrait vider avant de voir les autres aspects.

« Il s’agit d’une distraction de la part de nos hommes politiques » martèle Ibrahim Salami, qui ajoute que les populations sont en manque de pain et on ne doit pas les priver de la parole de Dieu. Aux dires de l’hôte de l’émission ‘’ la caravane du matin’’ le mouvement ‘’Mercredi Rouge’’ n’a pas eu lieu dans les stades, ça été fait dans les rues. Très légaliste, l’homme dans ses analyses, a voulu que les responsabilités soient situées. A ce titre, il estime que le préfet est sorti de son rôle quand il parle de la fermeture des mosquées.

« Un héro qui fait bien s’il veut faire le mal, deviendra un monstre si on ne l’arrête pas » a indiqué maître Ibrahim Salami.

Par ailleurs, il souligne que l’organisation du culte n’est pas du ressort du préfet, ni du garde des sceaux. Il est du ressort du ministre de l’intérieur, qui est en train de démissionner à en croire l’homme de droit.

Deux poids…deux mesures

L’invité note du deux poids, deux mesures dans les agissements de ces hommes politiques que le peuple a mis à la tête des institutions étatiques. L’invité n’en veut pour preuve que dans ce pays où on parle de la laïcité de l’Etat, le Chef de l’Etat Patrice Talon, qui ne sort pas beaucoup et qui ne parle pas beaucoup non plus, est allé s’afficher pour régler une situation grave de l’église protestante. Après un acte du genre, on ne peut pas venir brimer les musulmans et les chrétiens a laissé entendre l’invité, qui croit que le pouvoir n’a pas été donné aux autorités pour brimer le peuple, pour diviser les religions.