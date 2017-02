Mauvaise gestion des tickets valeurs : L’He Dakpè Sossou interpelle le gouvernement

Par Pascal Mensah 01 Fév 2017 à 08:01 205

La gestion des tickets-valeur par la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (Sonacop Sa) intéresse le parlement béninois.

A travers une question orale adressée au Gouvernement, le député Dakpè Sossou demande des clarifications dans le flou qui a longtemps entouré la gestion des tickets valeurs. Retiré de la circulation début 2016, au motif qu’ils sont falsifiables, les consommateurs attendent toujours d’être remboursés. De nouveaux tickets, plus sécurisés seraient en circulation depuis quelques mois, mais les clients qui ont retournés leurs tickets valeurs pour vérification ne savent à quel saint se vouer. Malgré les sorties médiatiques répétées de l’ancien Directeur Général de la Sonacop Iréné Agossa, le bout du tunnel est encore bien loin.

L’Honorable Dakpè Sossou se saisit de cette affaire qu’il qualifie de « ténébreuse ». A travers 11 questions, le député souhaite avoir des clarifications sur l’état des lieux des stations-services de la Sonacop, l’écart entre le nombre de tickets valeurs retirés et ceux encore gardés par les consommateurs et le montant de la dette de la Sonacop à l’endroit de la clientèle dans cette affaire.

Objet : Situation des tickets valeur de la SONACOP retirés aux usagers

Après plusieurs années de mauvaise gestion, la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP SA) a lancé une opération de collecte d’anciens tickets-valeur et leur substitution par de nouveaux tickets qui seraient plus sécurisants. Au soutien de cette opération, le Directeur Général de la SONACOP SA avait expliqué que de faux tickets sont émis par des contrefacteurs sans pouvoir faire ressortir la différence ; ce qui empêche la société de satisfaire ses clients. En effet, alors que les bénéficiaires des anciens tickets s’en servaient à bon droit, le Directeur Général de la SONACOP SA a suspendu leur usage sur toute l’étendue du territoire national. Le geste n’avait pas vraiment surpris puisqu’il a pris la peine d’ajouter que les usagers pourraient avoir dans un bref délai, les nouveaux tickets valeurs. Depuis janvier 2016 à ce jour, les usagers sont toujours dans l’attente de recevoir leurs tickets, alors qu’ils ont au préalable payé les frais d’achat et la TVA. Les nombreuses promesses n’ayant pas prospéré, il n’est désormais plus que du flou dans cette affaire devenue nébuleuse. C’est pourquoi, la Représentation Nationale, à travers les questions ci-dessous, demande au Gouvernement de lui apporter les clarifications nécessaires et les mesures prises pour éviter à la longue les désagréments de ce genre.

1. Quel est, à nos jours, l’état des lieux des stations-services de la SONACOP ?

2. Quel est le montant des tickets valeur émis à la date de la mesure de suspension ?

3. Quelle est la balance entre le nombre de tickets valeur retirés et ceux encore gardés par les consommateurs ?

4. A combien s’élève le montant des tickets valeur à rembourser ?

5. Quelle est la différence entre les vrais tickets valeur et ceux contrefaits ?

6. Quelles sont, à ce jour, les démarches menées pour démanteler le réseau de contrebande suspecté ? Quels en sont les résultats ?

7. Quelle est la liste des consommateurs détenteurs de tickets valeur non utilisés ?

8. Jusqu’à quand les consommateurs brimés seront-ils remboursés ou dédommagés ?

9. Quelle garantie la Représentation Nationale peut avoir du Gouvernement que la SONACOP Sa, après quelques mois de gestion malsaine, ne reviendra pas, laisser entendre que les nouveaux tickets sont aussi contrefaits, et qu’il faille les remplacer ?

10. Quel intérêt la SONACOP SA a-t-elle, alors qu’elle se dit en situation financière difficile, d’injecter de l’argent dans l’émission de nouveaux tickets valeur si elle n’est pas dans une logique de flouer sa clientèle ?

11. Face à cette situation économique ambigüe, un désengagement total de l’Etat du circuit de commercialisation des produits pétroliers ne serait-il pas la meilleure solution ?



Porto-Novo, le 30 Janvier 2017



Dakpè SOSSOU