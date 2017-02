Remise de la Lépi à la Céna: Mission réussie pour Badirou Aguèmon et les siens

Par Pascal Mensah 01 Fév 2017 à 07:50 114

Rechercher OK

Les membres du Cos-lépi ont remis dans la soirée de ce mardi la liste électorale permanente informatisée (lépi) à la commission électorale nationale autonome (Céna).

Par cet acte, Badirou Aguèmon et les siens ont respecté la date prévue par le code électoral en vigueur en République du Bénin. Les électeurs de la lépi sont répartis par département :

Alibori : 379.889 électeurs

Atacora : 314.383 électeurs

Atlantique : 743.151 électeurs

Borgou : 547.993 électeurs

Collines : 324.185 électeurs

Couffo : 316.791 électeurs

Donga : 211.589 électeurs

Littoral : 401.886 électeurs

Mono : 248.185 électeurs

Ouémé : 590.828 électeurs

Plateau : 277.347 électeurs

Zou : 426.340 électeurs

Pays étrangers : 50.408 électeurs.

Cette remise de la liste avec répartition par département aura l’avantage de corriger un certain nombre de choses, notamment les irrégularités liées aux électeurs fictifs dénoncés par les acteurs politiques. Le Bénin peut toute proportion gardée, se réjouir de cette liste dont on espère que la fiabilité ne sera pas mise en cause par les acteurs politiques. Ce pas qui est franchi devrait être le mobile déclencheur de la refonte de tout le système électoral afin d’éviter à la longue des contestations postélectorales qui ne sont pas du genre à renforcer le processus démocratique en cours depuis les années 90.