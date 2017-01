Bénin : Salimane Karimou revient sur l'interdiction d'AG dans les écoles publiques

Par Pascal Mensah 31 Jan 2017 à 19:50 115

Reçu sur l’émission Actu Matin ce jour, le ministre chargé de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou a donné les motifs qui ont amené le gouvernement du président Talon à prendre la décision d'interdire les AG dans les écoles publiques.

Des explications du ministre, il ressort que la décision vise la sécurisation des enseignants non grévistes dans les écoles maternelles et primaires publiques. Tout mouvement de grève étant une décision personnelle avant d’être collective, le ministre dit assurer la sécurité des non grévistes. Profitant de ce créneau, le ministre s’est aussi prononcé sur l’appel fait aux inspecteurs à la retraite par le gouvernement.

Le ministre reconnait que, cet appel est sujet à polémique dans les rangs des enseignants. Pour l’hôte de l’émission actu Matin, l’amélioration des résultats des examens de fin d’année passe par l’encadrement des enseignants, « 52 inspecteurs en activité pour 85 circonscriptions, ne permet pas d’améliorer le système éducatif » a-t-il ajouté.

Les enseignants ont besoin des inspecteurs pour leur suivi, mais le nombre actuel est insuffisant. Pour mettre un terme à la crise qui secoue l’école béninoise, Salimane Karimou compte faire de nouvelles propositions, espérant que les enseignants mettront fin au débrayage.