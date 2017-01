Polémique/Interdiction des cultes sur la voie: la solution préconisée par Albert Tévoédjrè

Par Yao Hervé Kingbêwé 31 Jan 2017 à 13:25 908

La proportion que prend l’opération de libération de l’espace public lancée il y a peu par le gouvernement, notamment la décision relative à l’interdiction de l’occupation de la rue pour l’expression de la foi en vertu de laquelle le Préfet du département du Littoral a, le 20 janvier dernier, renvoyé des musulmans de la voie au niveau de la mosquée de Cadjèhou (Cotonou) n’a pas laissé indifférent l’ancien médiateur de la République, Albert Tévoédjrè.

Dans un message rendu public par certains médias, le « frère Melchior » est intervenu pour indiquer la voie de la sagesse à emprunter pour rassurer les uns et les autres, est celle de la justice. « La Cour constitutionnelle saisie par des personnes compétentes est parfaitement en mesure de rassurer les citoyens sur les droits reconnus en ce domaine par notre loi fondamentale et la bonne manière de les exercer », est en effet convaincu le « Renard de Djrègbé » qui invite ainsi les confessions religieuses à saisir les sept sages pour être situées en ce qui concerne la possibilité ou non pour elles d’occuper l’espace public pour leurs manifestations.