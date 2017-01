Bénin : Les motifs de la visite du Président Talon au domicile du Président Soglo

Par Yao Hervé Kingbêwé 30 Jan 2017 à 13:59 4468

Le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, a rendu ce dimanche 29 janvier 2017 une visite à l’ancien Président de la République et ancien maire de la ville de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Soglo.

Rien n’a filtré de cette rencontre, mais des sources concordantes informent que le patron de l’Exécutif béninois s’est rendu au domicile de l’ancien locataire de la Marina pour lui présenter ses civilités et vœux de nouvel an. Toujours selon nos sources, ce déplacement de l’ancien magnat du coton qui préside depuis avril 2016 à la destinée du Bénin vise à renforcer les relations d’amitié entre le chef de l’Etat et le couple Soglo.

Il faut souligner que cette rencontre du Président Talon au domicile du l’ex-chef de l’Etat Soglo est la première entre les personnalités de l’Etat béninois depuis la dernière élection présidentielle de mars 2016. On se rappelle qu’au lendemain de la brouille entre le Président Talon et son allié politique, l’homme d’affaires Sébastien Germain Ajavon consécutivement à l’affaire de découverte de 18 kilogrammes de « cocaïne pure » fin octobre dernier (a lire ici) dans laquelle le Président directeur général du groupe Cajaf-Comon a été gardé à vue huit jours durant avant d’être relaxé purement pour insuffisance de preuve, l’ancien Président-maire avait entrepris une médiateur pour « réconcilier » les deux alliés politiques.

Mais après avoir rencontré le « roi de la volaille », l’ancien numéro 1 Béninois n’avait pu rencontrer le chef de l’Etat Patrice Talon. C’est seulement ce dimanche qu’ils se sont à nouveau vus. Mais nos sources assurent que les deux personnalités lors de leur rencontre de ce dimanche n’ont pas évoqué le sujet relatif à l’affaire des 18 kilogrammes de cocaïne encore moins l’opération de libération de l’espace public qui, à Cotonou, laisse transparaître la tension entre le Préfet du département du Littoral Modeste Toboula et le maire de la ville vitrine du pays, Léhady Vinagnon Soglo. Lesquels sujets sont très délicats, notamment le dernier car impliquant un proche du chef de l’Etat Talon, Modeste Toboula, et le fils de l’ancien Président-maire, Léhady Soglo.