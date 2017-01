Porto-Novo: Emmanuel Zossou reçoit les vœux des corps constitués de la ville

Par Ismail Keko 30 Jan 2017 à 00:13 100

Rechercher OK

Le maire de la ville de Porto-Novo a sacrifié le vendredi dernier à la tradition en présentant et en recevant les bons vœux de nouvel an 2017 des corps constitués de la ville capitale à savoir les têtes couronnées, dignitaires, notables, religieux et élus locaux. C’est la grande cour de l’hôtel de ville de Porto-Novo qui a servi de cadre à cette manifestation.

Le maire Emanuel Djiman Zossou était entouré pour la circonstance de ses trois adjoints, des chefs d’arrondissements et des conseillers municipaux de la ville. Après une courte prière du roi Onikoyi Abessan de Porto-Novo, c’est le représentant des chefs quartiers de Porto-Novo, Lucien Adjibi, qui a ouvert le bal des allocutions en souhaitant les vœux les meilleurs au maire et à toute sa famille. Profitant de l’occasion, il a déclaré que l’année 2016 a été marquée par de beaux souvenirs mais également des péripéties. Après avoir convié tous à avoir une pensée pieuse à tous leurs collègues disparus, Lucien Adjibi a exprimé la gratitude de tous les chefs quartiers à l’endroit de l’autorité municipale. Enfin, il dira qu’il compte sur le sens de grand manager du maire afin que tous les défis pour le développement de la ville soient concrétisés en 2017.

A son tour, le maire Emmanuel Zossou présentera ses vœux de bonne et heureuse année 2017 à tous les corps constitués de la ville de Porto-Novo, avant de faire un bref bilan de l’année écoulée. Il parlera du vote pour la première fois avant fin novembre du budget, la tenue des sessions ordinaires, la présentation des rapports d’activités, la tenue de huit sessions extraordinaires et huit municipalités. Aussi, en 2016 la mairie s’est dotée d’un Plan de travail annuel extrait de son Plan annuel d’investissement, l’organisation d’un séminaire pour évaluer le chemin parcouru, les visites de chantiers de la ville sans occulter les difficultés de mise en œuvre de leurs objectifs. Selon le maire Emmanuel Zossou, l’année 2017 a bien démarré avec l’organisation réussie du Festival international des arts et de la culture de Porto-Novo. A cet effet, il a demandé la mobilisation de tous pour les éditions à venir.

Le projet de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo, un projet phare de l’équipe municipale, le projet Porto-Novo ville verte n’ont pas été occultés par le maire sans oublier le volet social. Pour atteindre ses objectifs, le maire a demandé la contribution de tous à travers l’acquittement des impôts