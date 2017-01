Ccib : Sous le signe d’engagements à révéler le Bénin économique

Par Blaise Ahouansè 27 Jan 2017 à 17:18 94

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) a tenu hier, jeudi 26 janvier 2017 au siège de l’institution à Cotonou, la première session ordinaire de l’assemblée consulaire pour le compte de l’année 2017.

Les travaux ont porté entre autres, sur l’adoption du procès verbal de la 2ème session ordinaire 2016 de l’assemblée consulaire, l’étude et adoption du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2011, l’étude et adoption du Plan de travail annuel (Pta) 2017, l’étude et adoption du Plan de travail annuel (Pta) 2017, l’étude et adoption du budget prévisionnel exercice 2017, l’étude et adoption de la nouvelle grille de cotisations annuelles.

D’après le Président de la Ccib, Jean-Baptiste Satchivi à l’ouverture des travaux, cette session est organisée dans un esprit de poursuite de l’engagement pris depuis trois ans par le Bureau exécutif et tous les élus consulaires pour des réformes destinées à la renaissance de l’institution afin de lui permettre de jouer la plénitude de sa mission dans les domaines de l’industrie, du commerce et des prestations de services. Egalement un engagement à faire jouer à la Ccib son rôle dans la révélation du Bénin. Le Président de la Ccib indique que c’est donc nécessaire que les hommes d’affaires s’approprient le Programme d’actions du gouvernement (Pag).

«Le Pag, pour être un véritable succès, à besoin d’un secteur privé, fort, efficace, proactif, qui fabrique de concert avec le gouvernement de notre pays des champions béninois qui œuvrent à élever au Bénin et dans le monde, le ‘’label BENIN’’», confie Jean-Baptiste Satchivi.

Il annonce qu’il «sera organisé à la Ccib le 3 février 2017 une séance d’échanges sur ce programme avec les membres du gouvernement et les opérateurs économiques».

C’est un engagement salué par le ministre de l’industrie, de l’artisanat et du commerce Lazare Séhouéto qui invite le Bureau exécutif de la Ccib et tous les opérateurs économiques à continuer à travailler en union de sorte que l’environnement des affaires au Bénin puisse permettre à chaque Béninois d’atteindre ses objectifs