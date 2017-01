Affaire d’agents fictifs dans l’Armée : réaction du Chef d’Etat major général

Par Yao Hervé Kingbêwé 27 Jan 2017 à 13:35 985

Les informations faisant état de 1331 agents fictifs au sein des Forces armées béninoises sont erronées. C’est ce qu’a laissé entendre le Chef d’Etat major général des Forces armées béninoises, le Général Laurent Amoussou.

Invité dans la soirée de ce jeudi 26 janvier 2017 sur le plateau de la télévision nationale, ORTB, le patron de la grande muette a formellement démenti les informations et apporté des clarifications sur le sujet. Selon le Général Laurent Amoussou, contrairement à ce qui avait été rapporté dans la presse nationale, l’effectif des agents des Forces armées béninoises est de 27 493 agents. « Il y a eu 23 352 qui se sont faits recensés du 27 au 30 décembre. Nous avons en stage à l’Extérieur du pays, 301 agents. Nous avons en mission à l’Extérieur, 1162 agents et nous avons personnel non recensé, jusqu’à présent, nous avons identifié 174. Actuellement, nous avons 262 personnes dont les positions ne sont pas encore clarifiées » a clarifié le chef d’Etat major général des forces armées béninoises avant d’indiquer sur les 262 personnes dont les positions ne sont pas encore clarifiées, il y a 146 qui sont déjà décédées et dont les actes de radiation ne sont pas encore sortis.

Salaire bloqué ?

Lors de sa sortie médiatique de ce jeudi 26 janvier 2017, le patron de l’armée béninoise s’est également prononcé sur l’état de paiement des salaires du mois de janvier 2017 des hommes en uniforme. Il a aussi démenti l’information sur laquelle les salaires sont bloqués du fait de l’affaire des agents fictifs. « Cela aussi est faux », a confié le Général Laurent Amoussou qui précise que « les salaires sont en train d’être payés depuis le mercredi (25 janvier 2017) et continuent d’être payés ».