Bénin : Les enseignants disent non à la promotion de la vieillesse

Par Eric Amou 27 Jan 2017 à 06:23 205

Dans la matinée d’hier jeudi 26 janvier 2017 au Ministère de l’enseignement maternel et primaire à Porto-Novo, s’est tenu le sit-in des enseignants.

Par ce sit-in, ils dénoncent la politique de leur Ministre de Tutelle, Karimou Salimane, qui est de promouvoir la vieillesse au détriment des jeunes. Répondant à l’appel des organisations syndicales, les enseignants ont massivement effectué le déplacement dans la matinée de ce jeudi 26 janvier 2017 dans l’enceinte du Ministère de l’enseignement maternel et primaire sis à Porto-Novo. Objectif exigé du Ministre le rapportage des arrêtés en cause. Scandant des chants de lutte, les enseignants ont,lors du sit-in, dénoncé la politique du Ministre Karimou Salimane. Selon eux, sa politique fait la promotion de la vieillesse. « Car ramener les retraités en fonction c’est empêcher la jeune génération d’exceller » a déclaré Bernard Wédénou, Secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement maternel et primaire (Synemp). Après la lecture de leur motion de grève, les responsables syndicaux ont été invités par le Ministre à une rencontre.Comme la précédente, cette rencontre vise à trouver une porte de sortie à cette crise. Somme toute, la troisième séance avec le Ministre de l’enseignement maternel et primaire a encore a accouché d’une souris.Conséquence, la grève de 72 heures entamée le mardi dernier se poursuit.

2 points de désaccord sur 3

La rencontre des organisations syndicales avec le Ministre de l’enseignement maternel et primaire a porté sur trois points. Primo, le rapportage des arrêtés et notes de service incriminés. Secundo, les arrêtés d’application relative à leurs statuts. Tertio, les Directeurs déchargés. Sur le premier point, le Ministre propose un essai qui court jusqu’aux congés de détente et une évaluation qui impliquera tous les facteurs. A cette proposition, les syndicats ont estimé que leurs propositions de la précédente séance sont claires et pertinentes pour régler de façon conjoncturelle la politique du corps d’encadrement. Par conséquent, il faut purement et simplement rapporter lesdits arrêtés ont martelé les responsables syndicaux. Concernant le second point, Karimou Salimane, a réitéré son projet de consultation impliquant les inspecteurs, les Conseillers pédagogiques, les sages et autres. A ce niveau, les syndicats ont rappelé au Ministre que leurs statuts ne souffrent d’aucune insuffisance. Et qu’il n’est pas question qu’on touche à une virgule.

« Nous ne participons pas à cette consultation à moins que cela soit pour élaborer des projets d’arrêté d’application » ont-ils ajouté.

Le Ministre Salimane Karimou, propose pour le dernier point que les intéressés acceptent de subir les inspections favorables afin de se mettre sur la liste d’aptitude pour être priorisés dans les nominations ultérieures. C’est le seul point sur lesquelles les deux parties sont tombées d’accord