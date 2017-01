Porto-Novo: Le CA Georges Akigbé sympathise avec son personnel

Par Ismail Keko 26 Jan 2017 à 04:00 117

Le personnel administratif du troisième arrondissement de la ville de Porto-Novo a sacrifié à la tradition de présentation de vœux avec leur chef d’arrondissement, le Dr Georges Akigbé. C’était le mercredi 18 janvier 2016 dernier en présence des chefs quartiers de cet arrondissement ainsi que des enfants du personnel.

Occasion pour le chef d’arrondissement III de recevoir les meilleurs vœux de nouvel an de son personnel. Aussi, le personnel de cet arrondissement a profité pour soumettre quelques doléances à leur chef hiérarchique. Lui-même a profité de cette opportunité pour souhaiter à son tour les bons vœux à ses collaborateurs tout les exhortant à redoubler d’efforts au cours de cette année 2017. Faisant d’une pierre deux coups, les enfants du personnel ont été également gratifiés par le CA III.

En effet, ce dernier, étant en mission hors du territoire national durant la période des festivités de Noel 2016, il n’a pas pu offrir de cadeaux à ces jeunes enfants. Le CA Georges Akigbé a dû se rattraper en offrant à une centaine d’enfants, six mètres de tissu chacun et d’autres présents en guise de cadeaux de Noel. Très satisfaits de ce geste magnanime, les enfants, à travers leur porte-parole, ont remercié le chef d’arrondissement et ont prié pour lui afin que son mandat soit couronné de succès. Profitant de cette occasion, le CA Georges Akigbé a fait un bref bilan des activités menées au cours de l’année écoulée, notamment le problème de sécurité, de salubrité, d’éclairage public, le reprofilage des voies, surtout celle menant au quartier Djassin autrefois dégradée, le projet de réfection de certaines écoles, le soutien aux jeunes volontaires qui entendent mener des activités économiques dans son arrondissement, le soutien aux chefs quartiers pour leurs manifestations annuelles et autres.

Toutefois, le CA III déplore l’incivisme de certains individus qui s’adonnent au vol de coffrets des lampadaires conventionnels